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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ОГРАНИЧИВАЕТ ВВОЗ МЯСА ИЗ БЕЛЬГИИ И ШВЕЙЦАРИИ
17:00 19.12.2019
Беларусь временно ограничивает ввоз мяса из провинции Намюр Бельгии и кантонов Берн и Золотурн Швейцарии из-за блутанга.
«По информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) на территории провинции Намюр Бельгии и кантонов Берн и Золотурн Швейцарии зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных блутангом.
В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз из указанных регионов племенного, пользовательского, убойного крупного и мелкого рогатого скота; спермы и эмбрионов этих животных; диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к блутангу; мяса диких мелких жвачных парнокопытных; верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (ламы, альпака, викуньи)», - говорится в указаниях Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Одновременно приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанных товаров из провинции Намюр Бельгии и кантонов Берн и Золотурн Швейцарии.
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