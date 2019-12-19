Беларусь временно ограничивает ввоз мяса из провинции Намюр Бельгии и кантонов Берн и Золотурн Швейцарии из-за блутанга.

«По информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) на территории провинции Намюр Бельгии и кантонов Берн и Золотурн Швейцарии зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных блутангом.

В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз из указанных регионов племенного, пользовательского, убойного крупного и мелкого рогатого скота; спермы и эмбрионов этих животных; диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к блутангу; мяса диких мелких жвачных парнокопытных; верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (ламы, альпака, викуньи)», - говорится в указаниях Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Одновременно приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанных товаров из провинции Намюр Бельгии и кантонов Берн и Золотурн Швейцарии.