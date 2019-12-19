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ЭКОНОМИКА РБ
ИП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА6,7%
16:11 19.12.2019
В бюджет Гродненской области за январь-ноябрь 2019 года от индивидуальных предпринимателей поступило 47,9 млн рублей, или 2,1% всех доходов бюджета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления от данной категории плательщиков увеличились в сопоставимых ценах на 3 млн рублей, или на 6,7%.
В структуре уплаченных платежей наибольший удельный вес занимают налог при упрощенной системе налогообложения – 43,6%, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 19,7%, подоходный налог при осуществлении предпринимательской деятельности – 17,2%, налог на добавленную стоимость – 11,3%.
В Гродненской области на налоговом учете на 1 декабря 2019 года состоит 26147 индивидуальных предпринимателей и по сравнению с началом года их количество увеличилось на 7%, или 1725 предпринимателей.
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