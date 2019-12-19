В бюджет Гродненской области за январь-ноябрь 2019 года от индивидуальных предпринимателей поступило 47,9 млн рублей, или 2,1% всех доходов бюджета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления от данной категории плательщиков увеличились в сопоставимых ценах на 3 млн рублей, или на 6,7%.

В структуре уплаченных платежей наибольший удельный вес занимают налог при упрощенной системе налогообложения – 43,6%, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 19,7%, подоходный налог при осуществлении предпринимательской деятельности – 17,2%, налог на добавленную стоимость – 11,3%.

В Гродненской области на налоговом учете на 1 декабря 2019 года состоит 26147 индивидуальных предпринимателей и по сравнению с началом года их количество увеличилось на 7%, или 1725 предпринимателей.