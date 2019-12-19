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ЭКОНОМИКА РБ


ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В МИНСКЕ ПОВЫСЯТСЯ
15:03 19.12.2019

Решение о повышении тарифов на проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте принято Мингорисполкомом 19 декабря, пишет агентство «Минск-Новости».

По информации ГП «Столичный транспорт и связь», в соответствии с ним разовые поездки на наземный транспорт и на метро подорожают на 5 коп., проезд в пригородных автобусах – на 2 коп. за 1 км.

Как уточнили на предприятии, документу предстоит еще получить обязательное экспертное заключение Министерства юстиции Беларуси. После этого новые тарифы вступят в силу.

Если документ пройдет экспертизу, то талон на одну поездку на наземном городском транспорте (на обычных и скоростных маршрутах) обойдется пассажирам в 65 коп., жетон в метро — в 70 коп. Стоимость провоза ручной клади в наземном транспорте поднимется до 65 коп., в метро — до 70 коп.

Напомним, в столице в последний раз тарифы на проезд в городском общественном транспорте менялись в ноябре 2017 года, когда цена разовой поездки выросла на 5 коп.
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