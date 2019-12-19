В БГУ объявлены обладатели грантов второго конкурса «Стипендия Wargaming».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, церемония награждения состоялась 19 декабря с участием директора компании Wargaming Group Limited Владимира Кислого, проректора по учебной работе и интернационализации образования БГУ Константина Козадаева, начальника управления высшего образования Министерства образования Беларуси Елены Липы и др.

Среди нынешних стипендиатов 16 студентов четырех факультетов БГУ. Это представители химического факультета второкурсник Алексей Леонтьев, третьекурсники Георгий Белоусов, Валерий Саков, Максим Гвоздев и четверокурсники Андрей Левшуков и Валентина Щербакова. В числе лауреатов также третьекурсники факультета радиофизики и компьютерных технологий Михаил Сапожников, Анастасия Горбунова и обучающиеся факультета прикладной математики и информатики второкурсник Дмитрий Коршакевич, третьекурсница Варвара Михалюкович. Также в списке номинантов четверокурсникифизического факультета Татьяна Пуляк, Иван Коблов, Анатолий Кохан, Яна Титовец, Виктория Жогла и третьекурсница Анастасия Николайчик.

Приветствуя обладателей премий, Константин Козадаев обозначил профессиональный путь современного ученого. Это участие в международных научных конкурсах, конференциях и мероприятиях.

«В БГУ предоставляется уникальная возможность для приобретения опыта состязания за будущие научные гранты и поддержку. Очень важно свои первые успехи превратить в новые навыки, умения и желание дальнейшего роста на выбранном пути», – подчеркнул проректор БГУ.

В свою очередь Владимир Кислый рекомендовал студентам проявлять характер, на углубленном уровне изучать выбранные научные темы и находить решения сложных задач на междисциплинарном уровне. «В современном мире научные области переплетаются друг с другом, и зачастую именно благодаря их взаимодействию происходит прорыв», – резюмировал инициатор проекта.

Напомним, для получения гранта студентам было необходимо иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также вести научно-исследовательскую деятельность. На оценку экспертной комиссии были представлены работы по экологии, биомедицине, биоинформатике, виртуальной и дополненной реальности, ядерной физике, таргетной и фотодинамической терапии раковых клеток, дешифровке макромолекул.

Гранты будут выплачиваться студентам ежемесячно на протяжении семестра.

Больше фотографий с церемонии награждения здесь.

Гранты «Стипендия Wargaming» предназначены для студентов 2-4 курсов четырех факультетов БГУ: физического, химического, ФПМИ и ФРФиКТ. Инициатива является частью программы по поддержке талантливой молодежи и нацелена на формирование единого сообщества представителей образования, науки и бизнеса. Также Wargaming реализует масштабный обучающий проект Wargaming Forge, предусматривающий подготовку наиболее востребованных специалистов в IT-индустрии.