За 11 месяцев 2019 года предприятия холдинга «Белресурсы» увеличили объемы сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, положительную динамику общего объема сбора (заготовок) вторичных материальных ресурсов обеспечили ОАО «Витебскоблресурсы» (138,6%), ОАО «Гомельхимторг» (113,3%), ОАО «Белметалл» (106,8%), ОАО «Белвторполимер» (104%), ОАО «Могилевоблресурсы» (100,8%).

Удельный вес закупок от населения в общем объеме сбора (заготовок) вторичных материальных ресурсов в целом по холдингу составил за 11 месяцев 2019 года 63,6% и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,8%.

Доведенное суммарное задание по общему объему поставок для республиканских государственных нужд выполнено на 99,7%, в том числе по отходам бумаги и картона – на 95,7%, по отходам стекла – на 105,3%.

Отставание в выполнении доведенных заданий по поставке отходов бумаги и картона обусловлено введенными предприятиями концерна «Беллесбумпром» ограничениями на приемку макулатуры.

Производственным участком сортировки смешанного стеклобоя за 11 месяцев 2019 года переработано 89,9 тыс. тонн смешанного стеклобоя, отгружено на экспорт невостребованные на внутреннем рынке объемы сортированного стеклобоя и отсева на сумму более 3 млн долл. США.

За 11 месяцев 2019 года обществами холдинга поставлено в счет Госзаказа лома и отходов черных металлов 32,7 тыс. тонн, цветных металлов – 0,9 тыс. тонн, что позволило выполнить доведенное на 2019 год задание по поставкам в счет Госзаказа черных металлов на 166,5%, цветных металлов – на 158,1%, а также обеспечить поставку по дополнительно доведенным заданиям.