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ЭКОНОМИКА РБ
«БЕЛОРУСНЕФТЬ» ПРОБУРИЛА ТРИ НОВЫХ НЕФТЕСКВАЖИНЫ
13:49 19.12.2019
Работники Светлогорского управления буровых работ – подразделения «Белоруснефти» в ноябре построили три скважины. Находятся они на Гарцевском, Речицком и Чкаловском месторождениях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПО «Белоруснефть», фактическая глубина скважины №2 на Гарцевском нефтяном месторождении составила 4180 метров. Но, как сообщили в СУБРе, бурение здесь продолжается. Теперь здесь отводят второй ствол – с глубины скважины 3600 метров.
Еще один объект построили на Речицкой площади. Глубина скважины №509 – 2890 метров. На Чкаловском месторождении пробурили скважину №30 глубиной 4255 метров.
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