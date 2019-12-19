Работники Светлогорского управления буровых работ – подразделения «Белоруснефти» в ноябре построили три скважины. Находятся они на Гарцевском, Речицком и Чкаловском месторождениях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПО «Белоруснефть», фактическая глубина скважины №2 на Гарцевском нефтяном месторождении составила 4180 метров. Но, как сообщили в СУБРе, бурение здесь продолжается. Теперь здесь отводят второй ствол – с глубины скважины 3600 метров.

Еще один объект построили на Речицкой площади. Глубина скважины №509 – 2890 метров. На Чкаловском месторождении пробурили скважину №30 глубиной 4255 метров.