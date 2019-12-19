Темп прироста ВВП Беларуси по итогам 2019 г. составит 1,2%. Такой прогноз представлен в Информационно-аналитическом обзоре за ноябрь 2019 г. Евразийского банка развития.

«Мы ожидаем, что экономическая активность в республике в оставшиеся месяцы текущего года будет находиться вблизи равновесия и темп прироста ВВП по итогам 2019 г. составит 1,2%», – отмечается в обзоре.

ВВП Беларуси по итогам января-октября 2019 г. вырос на 1,1% (1% в январе-сентябре). Поддержку экономике в октябре текущего года оказало расширение выпуска сельского хозяйства после низких показателей предыдущего года, а также увеличение объема строительных работ и предоставляемых услуг в отрасли информации и связи. Сокращение производства калийных удобрений (на 27,4% г/г в октябре) из-за ремонтных работ на ОАО «Беларуськалий», а также переоцененность национальной валюты ограничивают активность в реальном секторе. В октябре отмечено замедление динамики розничного товарооборота, что может объясняться снижением интенсивности потребительского кредитования и, в целом, исчерпанием отложенного спроса.

По данным Белстата, отрицательное сальдо торгового баланса по итогам десяти месяцев текущего года составило 4,5 млрд долл. США, что более чем на 1 млрд долл. США больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Динамика показателя прежде всего объясняется существенным ухудшением состояния торговли со странами вне СНГ: профицит в январе-октябре 2018 г. в размере 1,1 млрд долл. США сменился дефицитом в 1,1 млрд долл. США в январе-октябре 2019 г. Причины: сокращение поставок белорусских нефтепродуктов, укрепление реального курса рубля к евро и доллару США, а также замедление экономического роста в странах – основных торговых партнерах. В оставшиеся месяцы текущего года сдерживающее воздействие на развитие внешней торговли, вероятно, будет оказывать уменьшение экспорта калийных удобрений из-за временного снижения их производства.

Инфляция в октябре текущего года сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 5,3% г/г. В отчетном периоде наблюдалось замедление роста цен на мясо и мясопродукты под воздействием исчерпания шока низкого урожая 2018 г., который привел к временному повышению издержек производителей во второй половине 2018 г. - начале 2019 г. Вместе с тем в октябре текущего года увеличилась стоимость плодоовощной продукции (на 16,2% г/г после 9% г/г месяцем ранее), динамика которой по-прежнему отличается высокой волатильностью.

«В ноябре-декабре 2019 г. мы ожидаем замедления инфляционных процессов, на что в том числе окажет влияние быстрое снижение роста потребительских цен в России», – сказано в обзоре.

Положительное бюджетное сальдо в январе-октябре 2019 г. уменьшилось до 3,7 млрд рублей (3,4% ВВП) с 5,2 млрд рублей (5,2% ВВП) в аналогичном периоде 2018 г., что объясняется опережающим ростом расходов (на 0,4% ВВП за рассматриваемый период) над доходами (сокращение на 1,3% ВВП). Существенно снизились поступления от внешнеэкономической деятельности (на 13,9% г/г) вследствие падения экспортных поставок белорусских нефтепродуктов и мировых цен на нефть, а также реализации налогового маневра в нефтяной отрасли России.

«До конца года мы ожидаем уменьшения профицита бюджета под влиянием сезонного роста расходов. Так, по итогам января-октября расходная часть исполнена на 74,9% к уточненному годовому плану, в то время как доходная – на 85,4%», – говорится в обзоре.