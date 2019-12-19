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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОТМЕНИЛИ ВРЕМЕННУЮ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНУЮ МЕРУ В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ТОВАРОВ
13:19 19.12.2019

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия отменяет временную ветеринарно-санитарную меру (в виде разрешительного порядка перемещения подконтрольных товаров из России в Беларусь) в отношении 14 наименований товарных позиций (постановление Совета министров Беларуси №450 от 02.07.2019), среди которых корма для непродуктивных животных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте, одновременно продлевается действие этой меры в отношении только тех товаров (живые свиньи, продукция свиноводства и корма растительные для продуктивных животных), которые несут высокие риски африканской чумы свиней (АЧС), с целью минимизации рисков по возникновению и распространению АЧС.

Введение и действие такой меры соответствует праву Евразийского экономического союза: статье 56 (пункт 4) и статье 58 (пункт 8) договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. Так, основание для применения меры – получение информации от Международного эпизоотического бюро об ухудшении эпизоотической ситуации на территории России по АЧС. На территории России продолжают регистрироваться новые очаги АЧС.

Контроль (разрешительный порядок) перемещения вышеуказанных товаров позволяет белорусской стороне обеспечить прослеживаемость товаров и перемещение их только из эпизоотически благополучных по АЧС территорий Российской Федерации, а также дальнейшее отслеживание перемещения этих товаров по территории республики до конечного получателя. Наличие прослеживаемости движения товаров, несущих риски АЧС, позволит, в случае заноса возбудителя на территорию с такими товарами, обеспечить оперативное реагирование и своевременное принятие мер.

Введенная мера не ограничивает перемещение выше указанных товаров с территории России на территорию Беларуси и не является обременительной для субъектов хозяйствования России. Жалоб от бизнес-операторов не поступало. Таким образом, введенная в соответствии с правом ЕАЭС мера не несет признаков препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС.
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