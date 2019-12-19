|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ВВЕЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ САМОСВАЛЫ ОСОБО БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
12:46 19.12.2019
Два карьерных самосвала «БЕЛАЗ» особо большой грузоподъемности введены в эксплуатацию в Кировском филиале АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Мурманской области России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», на Восточном руднике начали работать 130-тонный БЕЛАЗ-75131, который сошел с заводского конвейера под юбилейным номером 4000, и 180-тонник БЕЛАЗ-75180, который стал первым карьерным самосвалом такой грузоподъемности в Кировском филиале АО «Апатит».
Белазовская техника начала поступать на Кировский филиал в рамках соглашения, подписанного в сентябре этого года.
БЕЛАЗ выиграл тендер на поставку в ближайшие три года большой партии карьерных самосвалов в Кировский филиал АО «Апатит». Первые машины в рамках нового договора будут введены в эксплуатацию уже в этом году, и эта поставка будет особенной как для КФ АО «Апатит», так и для ОАО «БЕЛАЗ». В Хибины уже пришли шесть самосвалов БЕЛАЗ-75180 грузоподъемностью 180 тонн, которые до этого на предприятии не применялись, и семь 130-тонников БЕЛАЗ-75131.
Планируется также, что самосвалы «БЕЛАЗ» в последующем будут модифицированы и приобретут новые технические характеристики. Дополнительно установленное уникальное оборудование позволит управлять техникой на большом расстоянии. БЕЛАЗ заинтересован в том, чтобы эти технологии развивались на Кольском полуострове.
«В дальнейшем мы планируем роботизировать карьерные самосвалы «БЕЛАЗ», чтобы создать здесь, в Хибинах, цифровой рудник, рудник будущего. Экспериментальную площадку по работе карьерной техники в беспилотном режиме планируется создать в Ньоркпахкском карьере Восточного рудника», – заявил после подписания соглашения генеральный директор АО «Апатит» Владимир Давыденко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2019
Курсы в банках
на 19.12.2019
Конвертация в банках
на 19.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте