Управление по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров ПО «Белоруснефть» получило документ о государственной аккредитации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, он дает право осуществлять образовательную деятельность по нескольким направлениям. А затем выдавать слушателям курсов свидетельства о повышении квалификации государственного образца.

«Белоруснефть» теперь аккредитована по профилю образования «Техника и технологии», направлениям «Оборудование» и «Горнодобывающая промышленность».