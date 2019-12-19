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ЭКОНОМИКА РБ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ «БЕЛОРУСНЕФТИ» ПОЛУЧИЛО ДОКУМЕНТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
12:34 19.12.2019
Управление по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров ПО «Белоруснефть» получило документ о государственной аккредитации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, он дает право осуществлять образовательную деятельность по нескольким направлениям. А затем выдавать слушателям курсов свидетельства о повышении квалификации государственного образца.
«Белоруснефть» теперь аккредитована по профилю образования «Техника и технологии», направлениям «Оборудование» и «Горнодобывающая промышленность».
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