ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПРОЙДЕТ 21 ДЕКАБРЯ В «МИНСКТРАНСЕ»

12:22 19.12.2019 Прямая телефонная линия с участием заместителя генерального директора ГП «Минсктранс» Виктора Тозика пройдет 21 декабря, сообщает агентство «Минск-Новости». Задать вопросы представителю руководства государственного предприятия можно будет с 9:00 до 11:00 по телефону 219-86-42.