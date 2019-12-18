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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПРОЙДЕТ 21 ДЕКАБРЯ В «МИНСКТРАНСЕ»
12:22 19.12.2019
Прямая телефонная линия с участием заместителя генерального директора ГП «Минсктранс» Виктора Тозика пройдет 21 декабря, сообщает агентство «Минск-Новости».
Задать вопросы представителю руководства государственного предприятия можно будет с 9:00 до 11:00 по телефону 219-86-42.
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