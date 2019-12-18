По итогам 11 месяцев 2019 года экспорт ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» превысил 1 млрд долларов США, более 20% в его структуре занимает метизная продукция.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, всего за январь-ноябрь текущего года география экспорта завода насчитывает 65 стран. В этом году БМЗ активно развивает африканское направление: в списке потребителей появились такие страны, как Кения, Ливия, Уганда, Гаити, а также Азербайджан. Продолжилась диверсификация прежних рынков (куда поставки не осуществлялись пять и более лет). Так, в Алжир, Гану, Ирак была поставлена катанка, в Венгрию и Японию — металлокорд, в Сербию — фибра.

18 декабря сталепроволочный цех №1 БМЗ преодолел рубеж в 2 млн тонн метизной продукции. Именно столько ее было произведено за 32 года работы цеха. «Юбилейная» тонна, которой стала бортовая бронзированная проволока, была отгружена на один из заводов компании NOKIAN TYRES.

В настоящее время метизное производство БМЗ представлено тремя сталепроволочными цехами, выпускающими широкую линейку металлопродукции — металлокорд, проволоку для рукавов высокого давления, бортовую бронзированную и прочие виды проволоки, холоднодеформированную арматуру, фибру и др. Ожидается, что к концу года суммарное производство метизных цехов завода преодолеет рубеж в 6,5 млн тонн.