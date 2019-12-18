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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ ПОСЕТИЛО БОЛЕЕ 20 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
10:53 19.12.2019
На единой информационной площадке http://e-vacancy.by с 20 по 29 ноября 2019 г. двадцать один регион республики провел электронные ярмарки вакансий. В них приняли участие 88 нанимателей республики, заявившие около 3 тыс. вакансий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, за эти дни около 500 соискателей в интерактивном режиме пообщались с потенциальными нанимателями. В целом электронный ресурс посетило более 20 тыс. человек. Самыми активными посетителями были граждане в возрасте от 25 до 34 лет — 37%.
После завершения мероприятия все вакансии, заявленные и не заполненные нанимателями в ходе ярмарки, доступны для просмотра в Общереспубликанском банке вакансий (www.gsz.gov.by), так что доступ к ним сохранится для всех соискателей.
Проведение службами занятости электронных ярмарок вакансий станет постоянной формой работы по оказанию гражданам содействия в трудоустройстве.
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