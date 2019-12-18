В Министерстве транспорта и коммуникаций 18 декабря состоялась встреча с перевозчиками по вопросу распределения разрешений на осуществление грузоперевозок в Польшу. На вопросы представителей бизнеса ответили первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович и начальник автомобильного и городского пассажирского транспорта Сергей Дубина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, в 2019 году было проведено 3 заседания белорусско-польской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению, во время которых был обсужден вопрос о согласовании окончательной квоты разрешений на международные автомобильные перевозки грузов на 2019 год. Просьба белорусской стороны о выделении дополнительных разрешений для осуществления перевозок грузов в текущем году польской стороной удовлетворена не была.

Единственное, о чем удалось договориться с польской стороной – это передать белорусской стороне часть из согласованной предварительной квоты на 2020 год «двусторонних/транзитных» разрешений в количестве 10000 бланков образца 2020 года с возможностью их использования в декабре 2019 г.

Выдача разрешений осуществляется в порядке, определенном Правилами автомобильных перевозок грузов, утвержденными постановлением Совета министров Беларуси №970 от 30 июня 2008 г., Инструкцией о порядке распределения, выдачи и использования разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси, по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок, утвержденной постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси №28 от 30 ноября 2018 г., протоколами заседаний комиссии Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси по распределению, выдаче разрешений и контролю за их использованием.

В Инструкции предусмотрены единые подходы при распределении разрешений вне зависимости, к какой категории относится автомобильный перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, малое или среднее предприятие. Влияние человеческого фактора при распределении исключено.

Все разрешения распределяются на открытых и прозрачных условиях, а результаты распределения размещаются на сайте Транспортной инспекции.

Вследствие того, что количество распределяемых разрешений меньше, чем потребность перевозчиков в них, и экономические показатели деятельности перевозчиков, учитываемые при распределении не одинаковы, то не все удовлетворены результатами распределения, что и произошло сейчас в отношении разрешений Польши.

Однако если ситуацию оставить так, какой она складывалась в 2019 году, то в 2020 году польские разрешения могли закончиться уже в сентябре-октябре.

В результате проведенной процедуры распределения польских разрешений на первый квартал 2020 года из 1865 субъектов хозяйствования, проинформировавших Транспортную инспекцию о намерении их получения, польские разрешения распределены 1243 перевозчикам. При этом эти 1243 перевозчика сформировали по итогам 9 месяцев 2019 года 85,5% всей выручки Беларуси от международных автомобильных перевозок грузов, а 622 перевозчика, которые не попали в распределение, сформировали выручку в объеме 3,7% от общего объема.

Эффективность осуществления международных автомобильных перевозок грузов перевозчиков, не попавших в распределение, в расчете на одно транспортное средство в месяц в 5,8 раза меньше, чем тех перевозчиков, которым польские разрешения распределены (средняя выручка 1 тыс. евро на одно транспортное средство в месяц против 5,8 тыс. евро в месяц).

При этом из 1243 перевозчиков, которым распределены польские разрешения, 96% - это организации и индивидуальные предприниматели с количеством транспортных средств не более 30 единиц, 52% - это перевозчики с количеством транспортных средств не более 5 единиц, и только 1% - это организации с более 100 транспортными средствами.

Вместе с тем переговоры с польской стороной по обеспечению белорусских перевозчиков достаточным количеством разрешений будет продолжена. Ближайшие переговоры на уровне министров двух государств по данному вопросу запланированы на апрель 2020 года.