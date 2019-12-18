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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 2,4 МЛРД РУБЛЕЙ
10:15 19.12.2019

В бюджет Гомельской области за 11 месяцев 2019 года поступило 2428,3 млн руб., в том числе в республиканский бюджет – 664 млн руб., в местные бюджеты – 1764,3 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, около 60% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений трех налогов: 24,6% – за счет подоходного налога, 19,3% – акцизов, 13,9% – за счет налога на добавленную стоимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области за январь-ноябрь 2019 года поступило 1879,7 млн руб. На их долю приходится 77,4% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 473,7 млн руб. (19,5%), индивидуальных предпринимателей – 58,2 млн руб. (2,4%), физических лиц – 59,8 млн руб. (2,5%).

Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 22,1 млн руб.

Формирование бюджета Гомельской области в январе-ноябре 2019 года обеспечивали более 496 тыс. плательщиков, в том числе порядка 19 тыс. организаций, около 28 тыс. ИП и 448 тыс. физлиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.
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