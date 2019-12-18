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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАПУЩЕН ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ ВЫДАЧИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПОДСИСТЕМУ AITS-ВЕТБЕЗОПАСНОСТЬ
09:21 19.12.2019
В связи с вводом в промышленную эксплуатацию государственной информационной системы AITS (ГИС AITS) с 18 по 30 декабря запущен тестовый режим выдачи ветеринарных документов через подсистему «AITS-ветбезопасность».
Как сообщили ЭКОПРЕС в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, через подсистему выдаются ветеринарные свидетельства формы 1, 2, 2а, 3 при перемещении подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров в пределах территории Беларуси, а также при вывозе в страны Содружества Независимых Государств, за исключением государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Также выдаются ветеринарные сертификаты формы 1, 2, 3, 4 при перемещении подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров между государствами – членами ЕАЭС, а также в рамках переоформления ветеринарного сертификата, осуществляемого для целей ввоза на таможенную территорию ЕАЭС.
Департамент рекомендует в течение указанного срока действия тестового режима перейти на выдачу ветеринарных документов с использованием подсистемы «AITS-ветбезопасность».
При этом ведомство обращает внимание, что выдача ветеринарных сертификатов форм 2, 3 и 4 при перемещении подконтрольных товаров в Российскую Федерацию осуществляется в ранее действующем режиме, с учетом имеющихся указаний департамента.
Выдача ветеринарных свидетельств и сертификатов, в отношении которых действует тестовый режим, осуществляется через подсистему «AITS-ветбезопасность» в режиме регистрации, т.е. без формирования электронного ветеринарного сопроводительного документа.
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