В январе-ноябре 2019 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 15700,9 млн руб., или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января-ноября 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, в том числе в обрабатывающей промышленности промпроизводство снизилось на 1,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 02, процентных пункта.

При этом в горнодобывающей промышленности промпроизводство выросло на 1,2%.