Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» холдинга «Белорусские обои» получила международный сертификат FSC.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», сертификат получен фабрикой 5 декабря 2019 года и действует до 3 декабря 2024 года. Далее по процедуре возможно его продление.

Переводная система контроля FSC-заявлений будет использоваться для всей продукции, производимой на фабрике. Это щепа технологическая, бумага оберточная, бумага мешочная, бумага упаковочная, бумага для обоев, картон для плоских слоев гофрированного картона и бумага для гофрирования.

Входящие материалы для производства используются также с сертификатом FSC. Это лесоматериалы круглые, целлюлоза беленая хвойная, а также макулатура.

Наличие сертифицированной продукции по стандарту FSC повышает возможность доступа на экологически чувствительные выгодные рынки развитых стран.

Сертификация по стандарту FSC гарантирует качество и безопасность продукции, так как данная сертификация является первой международной действующей системой, наиболее полно удовлетворяющей требованиям условий лесной сертификации.

Наличие сертификата соответствия FSC повышает имидж организации, демонстрирующей приверженность требованиям одной из самых влиятельных организаций систем лесной сертификации.

Имея сертификат по системе FSC, выданный сертификационным органом, повышается конкурентоспособность продукции предприятия на внешнем рынке и привлечете большую прибыль.

Сертификация гарантирует повышение производительности и уровня организации труда, помогает выявить и устранить недостатки в работе компании, оптимизировать деятельность, увеличить продуктивность лесов и обеспечить устойчивость лесопользования.

Контракты на поставки сертифицированной продукции обычно исходят от наиболее солидных компаний, они более долгосрочные и стабильны. Инвестиции в сертификацию — это инвестиции в стабильное будущее предприятия.

FSC — Forest Stewardship Council (Лесной попечительский совет) - это международная некоммерческая организация, основной целью которой является содействие экологически ответственному, социально ориентированному и экономически устойчивому лесопользованию и управлению мировыми лесными ресурсами.

Сертификация по схеме FSC — единственная в своем роде глобальная система, предусматривающая оценку лесохозяйственных мероприятий. Сертифицированная древесина отслеживается от лесосеки до перерабатывающего предприятия и далее до потребителя. Маркировка FSC гарантирует потребителю легальное происхождение древесины и продукции из нее, а также то, что продукция происходит из ответственно управляемых лесов.