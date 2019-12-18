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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В МИНСКЕ ВЫРОСЛО В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ НА 4%
17:58 18.12.2019
За одиннадцать месяцев 2019 года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено 5 млрд руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, всего в столице зарегистрировано 120,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 4%.
Данным кругом плательщиков обеспечено 42% консолидированных поступлений Минска, что на 0,5 п.п. выше уровня прошлого года.
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