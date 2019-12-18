За одиннадцать месяцев 2019 года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено 5 млрд руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, всего в столице зарегистрировано 120,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 4%.

Данным кругом плательщиков обеспечено 42% консолидированных поступлений Минска, что на 0,5 п.п. выше уровня прошлого года.