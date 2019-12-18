В пункте пропуска «Урбаны» (сопредельный латвийский – «Силене») 24 декабря ориентировочно с 0.00 до 6.00 будет приостановлена работа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, это связано с проведением работ по настройке телекоммуникационного оборудования и тестирования автоматической телефонной станции.

«Для более комфортного пересечения границы в указанный период рекомендуем выбрать ближайший пункт пропуска «Григоровщина» (сопредельный латвийский – «Патерниеки»)», – отметили в Госпогранкомитете.