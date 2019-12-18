В Минске розничный товарооборот в январе-ноябре 2019 г. составил 13 953,9 млн. рублей, или 103,9% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота города, в январе-ноябре 2019 г. составил 13 001 млн. рублей, или 105,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2019 г. составил 1 271,5 млн. рублей, или 110,9% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В январе-ноябре 2019 г. оптовый товарооборот составил 58 996,3 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню января-ноября 2018 г.