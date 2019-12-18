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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ МТС ЗАПУСКАЕТ СЕРВИС «БИЗНЕС ПОИСК»
17:23 18.12.2019

Мобильный оператор МТС запускает сервис «Бизнес Поиск» с возможностью контроля маршрута сотрудников, чья работа связана с перемещениями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в основе работы сервиса лежит технология, позволяющая определять местоположение SIM-карт абонентов по сигналам базовых станций во всех сетях мобильного оператора. Координаты можно отслеживать в режиме реального времени с помощью WEB-интерфейса.

Помимо геолокации, в «Бизнес Поиске» доступны автоматизация отслеживания и просмотр истории перемещений. Пользователь сервиса может наносить объекты своей компании на карту и устанавливать геозоны. А с помощью уведомлений узнавать о каждом посещении выбранных мест. Данные о перемещениях собираются в детализированный отчет, который позволит проанализировать эффективность действий сотрудников.

Сервисом могут воспользоваться абоненты МТС — юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для подключения услуги «Бизнес Поиск» обращайтесь к персональному менеджеру либо в любой отдел по обслуживанию юридических лиц МТС.

В течение 60 дней с момента первого подключения сервиса «Бизнес Поиск» абонентская плата составит 0 рублей. Далее стоимость пользования сервисом зависит от количества отслеживаемых абонентов: от 1 до 5 – 12 руб. (ежемесячная абонентская плата – на одного абонента); от 6 до 10 – 11 руб.; от 11 до 50 – 9,6 руб.; от 51 до 100 – 7,7 руб.; от 101 и более – 6 руб.
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