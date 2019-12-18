ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНЕ 23 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЕТ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ О ПОРЯДКЕ ВВОЗА КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ С 1 ЯНВАРЯ

16:50 18.12.2019 Начальник отдела организации таможенного контроля Минской региональной таможни Павел Людчик проведет 23 декабря прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, задать вопросы на тему «Отмена понятия «неделимый товар». Порядок ввоза крупной бытовой техники с 1 января 2020 г.» можно с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 218-95-35.