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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНЕ 23 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЕТ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ О ПОРЯДКЕ ВВОЗА КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ С 1 ЯНВАРЯ
16:50 18.12.2019
Начальник отдела организации таможенного контроля Минской региональной таможни Павел Людчик проведет 23 декабря прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, задать вопросы на тему «Отмена понятия «неделимый товар». Порядок ввоза крупной бытовой техники с 1 января 2020 г.» можно с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 218-95-35.
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