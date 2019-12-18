По итогам 11 месяцев 2019 года сумма экспортных сделок с сельхозпродукцией на Белорусской универсальной товарной бирже составила 162 миллиона рублей.

Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Локомотивом роста стала молочная продукция, и в первую очередь сливочное масло. Его экспорт увеличился почти в 3 раза, до 83 миллионов рублей, несмотря на некоторое снижение биржевых котировок.

Для поставок сухого молока за рубеж была характерна еще более высокая положительная динамика. Продажи «белого золота» через биржу выросли в 4 раза, до 30 миллионов рублей, в том числе за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на российском рынке.

В тройку самых востребованных товарных позиций также вошло рапсовое масло, поставляемое в страны Европейского союза. С начала года сумма сделок с этим продуктом переработки масличных достигла 28 миллионов рублей, превзойдя прошлогодний результат на 71%.

К перспективным товарным позициям со значительным экспортным потенциалом можно отнести сухую молочную сыворотку. В прошлом году объемы экспорта были минимальными – всего 120 тонн на 440 тысяч рублей, зато в нынешнем году продажи выросли в денежном выражении в 5,6 раза, до 2,5 миллиона рублей. При этом повышенный спрос на сыворотку наблюдается как в соседних государствах, так и в странах дальнего зарубежья.

На 1 декабря на БУТБ аккредитовано 22 435 компаний, включая 4 496 нерезидентов из 62 стран. По итогам января-ноября совокупный товарооборот БУТБ увеличился на 6%, до 4,2 млрд BYN. Общий объем экспортных сделок составил 958 млн BYN, или плюс 4% к результату прошлого года.