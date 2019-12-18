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ЭКОНОМИКА РБ


РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 23-27 ДЕКАБРЯ
16:09 18.12.2019

Рождественская неделя науки и инноваций пройдет в Минске 23-27 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, главная цель мероприятия – повышение престижа науки, популяризация достижений белорусских ученых, а также привлечение учащихся к занятиям научно-исследовательской деятельностью. Организаторы мероприятия – НАН Беларуси и Минский государственный дворец детей и молодежи.

Торжественное открытие состоится 23 декабря в Минском государственном дворце детей и молодежи. Участников ждут мастер классы и интерактивные площадки: «Профориентация в виртуальной реальности», «Уроки физики в дополненной реальности», «Ракета, работающая на воде», «Создание гоночного авто», «Робототехника в образовании». С научно-популярной лекцией «10 главных открытий биологии за последние 100 лет» выступит Александра Скоробогатова, председатель Совета молодых ученых Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.

После обеда 23 декабря школьников ждут в Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси. Тема экскурсии – «Искусственный интеллект, биоинформатика, космос». Ребята посетят суперкомпьютерный центр, OpenLab лабораторию робототехники, лабораторию распознавания и синтеза речи, послушают научно-популярные лекции: «Что такое биоинформатика?», «Как структурные биоинформатики пытаются перещеголять природу», «Найди лекарство сам! или Machine learning is easy!», «We do the other things, not because they are easy, but because they are hard (Космос)». В этот же день состоится экскурсия в Институт физиологии НАН Беларуси. Председатель Совета молодых ученых Отделения медицинских наук НАН Беларуси Маргарита Досина выступит с научно-популярной лекцией «Искусственные и естественные нейронные сети: проблемы и перспективы».

Тема второго дня – «Энергетика включая альтернативную, ядерную и солнечную энергетику. Автомобили и электротранспорт». 24 декабря состоится экскурсия в Институт энергетики НАН Беларуси, где состоятся лекции: «Физика альтернативной энергетики» и «Почему вас не должен удивлять КПД в 101%». В Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси ребят ждет экскурсия и лекции: «Инновации и информационные технологии в машиностроении», «Электрический транспорт – транспорт будущего».

Тема 26 декабря – «Новые материалы, изделия и технологии для их создания». Школьники посетят Физико-технический институт НАН Беларуси с участием представителей Института химии новых материалов НАН Беларуси и прослушают лекции: «Аддитивные и 3D технологии для получения инновационных материалов» и «Новые материалы для медицины и техники».

Закрытие и подведение итогов Рождественской недели науки и инноваций состоится 27 декабря в Президиуме НАН Беларуси. Участникам будут вручены сертификаты, перед ними выступят молодые ученые. Гости посетят музей истории НАН Беларуси и постоянно действующую выставку разработок НАН Беларуси.
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