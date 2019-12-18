В преддверие новогодних праздников Минская региональная таможня напоминает о правилах перемещения пиротехнических изделий через границу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, в соответствии с законодательством Беларуси пиротехнические изделия относятся к специфическим товарам и, соответственно, являются объектом экспортного контроля. Кроме того, любая пиротехника относится к грузам повышенной опасности и включена в Перечень товаров и технологий двойного назначения, утвержденный постановлением Государственного военно-промышленного комитета Беларуси и Государственного таможенного комитета Беларуси №15/137 от 28 декабря 2007 г. «Об установлении перечней специфических товаров».

Указом №49 от 28.02.2017 «О государственном регулировании в области экспортного контроля» физическим лицам запрещено осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг).

Перевозка пиротехнических изделий сопряжена с выполнением многочисленных требований и нюансов, которые физлицу выполнить проблематично. Например, такой товар должен перемещаться специальным транспортом, а также необходимо согласование с уполномоченными органами маршрута передвижения.

Соответственно, перемещение через границу физическими лицами любых пиротехнических изделий запрещено.

Ввоз данного вида продукции на территорию Беларуси осуществляется только юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а также иностранными и международными организациями, в том числе не являющимися юридическими лицами. При этом должностному лицу таможенных органов предъявляются разрешительные документы: сертификат соответствия и разрешение на ввоз. Сертификат соответствия без права реализации продукции можно оформить в Органе по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии. Разрешение на ввоз пиротехники выдается Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госпромнадзор) при представлении договора, заключенного заявителем со специализированным складом, где будут храниться пиротехнические изделия (либо при наличии собственного склада), договора с организацией, имеющей право заниматься перевозками опасных грузов, а также контракта с производителем пиротехнических изделий.