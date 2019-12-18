Суд Кировского района Могилевской области 12 декабря рассмотрел уголовное дело в отношении директора ГСУ «Кировская детско-юношеская спортивная школа», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.426, ч.4 ст.210 УК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевском областном суде, обвиняемый, являясь директором Кировской ДЮСШ, с января 2008 по октябрь 2016 года, умышленно, с целью хищения имущества путем злоупотребления служебными полномочиями, без согласования с вышестоящим органом управления – отделом образования, спорта и туризма Кировского райисполкома, издавал приказы о премировании, установлении надбавок и выплате материальной помощи работникам ГСУ «Кировская ДЮСШ», при отсутствии на то законных оснований вносил сведения о своем премировании и других выплатах стимулирующего характера самому себе. В результате чего обвиняемый завладел деньгами ГСУ «Кировская ДЮСШ» в особо крупном размере на общую сумму 58153,34 руб., что составляло 2769,2 базовой величины.

Также он умышленно, вопреки интересам службы, явно превышая свои служебные полномочия, без фактического согласования с профсоюзным комитетом ГСУ «Кировская ДЮСШ» издавал приказы о премировании работников учреждения в размерах, превышающих предельные суммы показателей премирования, предусмотренные Положениями о премировании, которые послужили основанием для незаконного начисления и выплаты денежных средств работникам учреждения в качестве премий, а также для перечисления денежных средств в инспекцию Министерства по налогам и сборам в качестве обязательных налоговых удержаний, обязательных отчислений в Кировский районный отдел фонда социальной защиты населения и в БРУСП «Белгосстрах» в качестве страховых взносов на заработную плату. В результате чего причинил материальный ущерб ГСУ «Кировская ДЮСШ» в особо крупном размере на общую сумму 54 141,25 руб., что составило 2578,15 базовой величины.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в особо крупном размере (хищении путем злоупотребления служебными полномочиями), и на основании ч.4 ст.210 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Он же признан виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе (превышении служебных полномочий), из иной личной заинтересованности, повлекших тяжкие последствия, и на основании ч.3 ст.426 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

В соответствии с ч.ч.2, 6 ст.72 УК по совокупности преступлений, путем частичного сложения основных наказаний, с присоединением дополнительных наказаний, обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательстве порядке.