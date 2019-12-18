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ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТОЛИЦЫ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА 4,7%
15:17 18.12.2019

В январе-ноябре 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 65,6 млн. тонн грузов, или 95,3% от объема грузов, перевезенных в январе-ноябре 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот транспорта составил 28,5 млрд. тонно-километров, или 97,9% к аналогичному периоду 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2019 г. воспользовались 737,3 млн. человек, или 104% к аналогичному периоду 2018 года.

Пассажирооборот транспорта составил 11 111,7 млн. пассажиро-километров, или 116,3% к уровню января-ноября 2018 г.
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