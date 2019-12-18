|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТОЛИЦЫ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА 4,7%
15:17 18.12.2019
В январе-ноябре 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 65,6 млн. тонн грузов, или 95,3% от объема грузов, перевезенных в январе-ноябре 2018 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот транспорта составил 28,5 млрд. тонно-километров, или 97,9% к аналогичному периоду 2018 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2019 г. воспользовались 737,3 млн. человек, или 104% к аналогичному периоду 2018 года.
Пассажирооборот транспорта составил 11 111,7 млн. пассажиро-километров, или 116,3% к уровню января-ноября 2018 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.12.2019
Курсы в банках
на 18.12.2019
Конвертация в банках
на 18.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте