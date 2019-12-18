В Научно-технологическом парке БНТУ "Политехник" состоялся финал конкурса стартап-проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, на протяжении нескольких месяцев участники проводили исследования, рассчитывали бюджет и до последнего слова продумывали свои выступления. Принимали участие в состязании исключительно учащиеся и работники вуза.

Во время подготовки специально для конкурсантов организовывались совместные встречи, митапы с успешными предпринимателями и бизнесменами. Авторы проектов принимали участие и в бизнес-бое в рамках VIII Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Из 19-ти заявленных проектов до финала дошли лишь 9.

Участники защищали свои проекты с помощью презентаций и видеороликов, а также отвечали на вопросы жюри, которое состояло из инвесторов, спонсоров конкурса и руководства университета.

Первое место, грант в размере 10 тысяч белорусских рублей, офис в новом здании Технопарка БНТУ завоевал проект "Система локального позиционирования", авторами которого являются Валерий Жарский и Константин Селин.

Проект "Макетная мастерская" занял второе место, автор Екатерина Ульянова получила грант в размере 5000 белорусских рублей.

Автор проекта "Инновационный печатный центр iPrint" Ильин Игорь стал обладателем почетного третьего места — грант в размере 2000 белорусских рублей.

Остальные участники конкурса получили призовые сертификаты.