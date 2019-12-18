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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 62% СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНСКА ПРИМЕНЯЮТ УСН
14:26 18.12.2019
В Минске 61,8% субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, на 1 декабря применяют упрощенную систему налогообложения 84,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 23,9 тыс. организаций и 60,7 тыс. индивидуальных предпринимателей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 10,1%.
От данной категории плательщиков поступило 529,5 млн руб., в том числе от организаций – 406,6 млн руб., от индивидуальных предпринимателей – 122,9 млн руб.
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