Розничный товарооборот в январе-ноябре 2019 г. составил 44,6 млрд. рублей, или 104,4% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,1 рубля против 12,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота республики, в январе-ноябре 2019 г. составил 40,4 млрд. рублей, или 106,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2019 г. составил 2,6 млрд. рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-ноябре 2019 г. оптовый товарооборот составил 86,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,2% к уровню января-ноября 2018 г.