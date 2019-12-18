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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ ВЫРОС В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ НА 4,4%
13:33 18.12.2019
Розничный товарооборот в январе-ноябре 2019 г. составил 44,6 млрд. рублей, или 104,4% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,1 рубля против 12,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота республики, в январе-ноябре 2019 г. составил 40,4 млрд. рублей, или 106,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2019 г. составил 2,6 млрд. рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
В январе-ноябре 2019 г. оптовый товарооборот составил 86,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,2% к уровню января-ноября 2018 г.
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