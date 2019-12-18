Белорусские таможенники в течение суток пресекли ввоз из России в Беларусь более 100 тонн продукции, на которую отсутствовали документы, подтверждавшие их безопасность для потребления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, вблизи белорусско-российской границы витебские таможенники остановили машины Renault и Volvo, в которых находилось две тысячи коробок с эквадорскими бананами. Согласно указанным в документах сведениям, экзотические фрукты следовали из Санкт-Петербурга в Минск. Только у водителей отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждавшие происхождение товара и его безопасность для потребителя.

Россельхознадзор рассматривает вопрос о введении ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора, что связано с неоднократным обнаружением в партиях бананов из этой страны вредителя – мухи-горбатки. Так, при проверке прибывших в Санкт-Петербург в начале декабря бананов в двух случаях вновь был выявлен данный вредитель, который представляет серьезную угрозу фитосанитарной обстановке страны.

В этот же день сотрудники Витебской и Гомельской таможен выявили еще шесть фактов ввоза из России зерновых и злаковых культур, рыбной и кондитерской продукции, а также древесины без наличия фитосанитарных и ветеринарных сертификатов. На кондитерской продукции, которая является скоропортящимся товаром, также отсутствовала дата производства.

Все товары были произведены на территории России и следовали для реализации на внутреннем рынке Беларуси.

В связи с нарушением правил транспортировки товаров усматриваются признаки административного правонарушения по части 4 статьи 12.17 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Ввозимая без фитосанитарных и ветеринарных сертификатов в нашу страну продукция будет возвращена в Россию.