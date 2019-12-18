ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗА СУТКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ ИЗ РОССИИ БОЛЕЕ 100 ТОНН ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
12:50 18.12.2019

Белорусские таможенники в течение суток пресекли ввоз из России в Беларусь более 100 тонн продукции, на которую отсутствовали документы, подтверждавшие их безопасность для потребления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, вблизи белорусско-российской границы витебские таможенники остановили машины Renault и Volvo, в которых находилось две тысячи коробок с эквадорскими бананами. Согласно указанным в документах сведениям, экзотические фрукты следовали из Санкт-Петербурга в Минск. Только у водителей отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждавшие происхождение товара и его безопасность для потребителя.

Россельхознадзор рассматривает вопрос о введении ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора, что связано с неоднократным обнаружением в партиях бананов из этой страны вредителя – мухи-горбатки. Так, при проверке прибывших в Санкт-Петербург в начале декабря бананов в двух случаях вновь был выявлен данный вредитель, который представляет серьезную угрозу фитосанитарной обстановке страны.

В этот же день сотрудники Витебской и Гомельской таможен выявили еще шесть фактов ввоза из России зерновых и злаковых культур, рыбной и кондитерской продукции, а также древесины без наличия фитосанитарных и ветеринарных сертификатов. На кондитерской продукции, которая является скоропортящимся товаром, также отсутствовала дата производства.

Все товары были произведены на территории России и следовали для реализации на внутреннем рынке Беларуси.

В связи с нарушением правил транспортировки товаров усматриваются признаки административного правонарушения по части 4 статьи 12.17 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Ввозимая без фитосанитарных и ветеринарных сертификатов в нашу страну продукция будет возвращена в Россию.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2019
валюта курс
EUR 2.3449
USD 2.1062
RUB 3.3644
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3449 +0.0009
USD 2.1062 +0.0025
RUB 3.3644 +0.0015
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3430 2.3470
USD 2.1050 2.1100
RUB 3.3600 3.3690
подробнее

Конвертация в банках
на 18.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1140
EUR/RUB 69.5500 69.9500
USD/RUB 62.6000 62.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте