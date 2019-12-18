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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ НА 31,5%
12:34 18.12.2019
Поступления в бюджет Витебской области от субъектов малого и среднего предпринимательства за январь-октябрь 2019 г. к прошлому году увеличились в действующих ценах на 89,9 млн руб., или на 31,5%, и составили 375,6 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет увеличились на 85 млн руб., или на 34% и составили 334,8 млн руб., по индивидуальным предпринимателям – на 4,9 млн руб., или на 13,7% и составили 40,8 млн руб.
В Витебской области зарегистрировано 31263 субъекта МСП, из которых 8622 организации и 22641 индивидуальный предприниматель.
К прошлому году их количество увеличилось на 910, в том числе количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 1006, организаций уменьшилось на 96.
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