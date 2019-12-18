В январе-ноябре 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями республики перевезено 394,6 млн. тонн грузов, или 94,1% к январю-ноябрю 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 119,8 млрд. тонно-километров, или 94,2% к соответствующему периоду 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-ноябре 2019 г. воспользовалось 1801,3 млн. человек, или 100,3% к соответствующему периоду 2018 года.

Пассажирооборот составил 25 027,1 млн. пассажиро-километров, или 106,6% к уровню января-ноября 2018 г.