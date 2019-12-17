Национальное кадастровое агентство предлагает белорусским компаниям услугу – оценку активов для МСФО (IAS/IFRS).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО, IAS/IFRS) дают предприятиям возможность выхода на мировые финансовые рынки.

Оценка для МСФО – это процедура по установлению справедливой стоимости активов предприятия в соответствии с IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости». Необходимость в такой оценке появляется, когда нужно предоставить финансовую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности – это необходимое условие для перехода белорусских компаний на МСФО. В случае необходимости в рамках оценки для целей МСФО может быть произведен тест на обесценение в соответствие с IAS 36 «Обесценение активов».

Оценка для целей МСФО проводится также для отражения действительной стоимости основных средств и первичного составления отчетности для адекватной характеристики имущественного положения предприятия компании. Объекты оценки – основные средства и объекты незавершенного строительства, иногда и нематериальные активы.

Оценка активов предприятия Национальным кадастровым агентством позволит получить достоверную информацию об их стоимости. Методики, применяемые при проведении оценки справедливой стоимости активов, в обязательном порядке согласовываются с аудиторской компанией, которая будет проводить аудиторскую проверку.

Для оформления заявки на услугу НКА (получения коммерческого предложения) потенциальному клиенту необходимо направить в агентство перечень активов, подлежащих оценке и контактные данные. Специалисты агентства проанализируют перечень и позже свяжутся с заявителем.

Со всеми подробностями о данной услуге можно ознакомиться на специальном сайте НКА по оценке.