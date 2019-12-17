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ЭКОНОМИКА РБ
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ НА 6,6%
11:22 18.12.2019
Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) населения Беларуси в январе-октябре 2019 г. составили 106,6% к уровню января-октября 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.
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