ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА ОБЪЯВЛЕН В БЕЛАРУСИ
11:16 18.12.2019

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей по 31 декабря принимает заявки от субъектов малого бизнеса на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки.

Согласно размещенной на сайте Министерства экономики информации, в конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Беларуси, а также имеющие право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с указом №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства".

Государственная финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг), организация, развитие производства, реализация экспорто-ориентированной, импортозамещающей продукции, производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, внедрение новых технологий (обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, определенном сегменте рынка, для которых эта технология является новой).

Плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 6,5% годовых при реализации субъектами малого предпринимательства, являющимися субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиционных проектов, отвечающих одновременно следующим дополнительным признакам: создается не менее 3 рабочих мест; по итогам конкурса инвестиционных проектов набрано 12 и более баллов.

Господдержка оказывается в форме предоставления денег на условиях займа в размере до 204 тыс. рублей и имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) также до 204 тыс. рублей. При этом общая сумма финансовой поддержки одного субъекта не может превышать 255 тыс. рублей.

Общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурса – 874 580 рублей 10 копеек.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2019
валюта курс
EUR 2.3440
USD 2.1037
RUB 3.3629
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3440 -0.0027
USD 2.1037 -0.0014
RUB 3.3629 +0.0081
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3420 2.3470
USD 2.1050 2.1080
RUB 3.3590 3.3690
подробнее

Конвертация в банках
на 18.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1150
EUR/RUB 69.5500 69.9500
USD/RUB 62.5500 62.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте