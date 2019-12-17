Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей по 31 декабря принимает заявки от субъектов малого бизнеса на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки.

Согласно размещенной на сайте Министерства экономики информации, в конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Беларуси, а также имеющие право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с указом №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства".

Государственная финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг), организация, развитие производства, реализация экспорто-ориентированной, импортозамещающей продукции, производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, внедрение новых технологий (обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, определенном сегменте рынка, для которых эта технология является новой).

Плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 6,5% годовых при реализации субъектами малого предпринимательства, являющимися субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиционных проектов, отвечающих одновременно следующим дополнительным признакам: создается не менее 3 рабочих мест; по итогам конкурса инвестиционных проектов набрано 12 и более баллов.

Господдержка оказывается в форме предоставления денег на условиях займа в размере до 204 тыс. рублей и имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) также до 204 тыс. рублей. При этом общая сумма финансовой поддержки одного субъекта не может превышать 255 тыс. рублей.

Общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурса – 874 580 рублей 10 копеек.