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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ ПРОВЕДЕТ 20 ДЕКАБРЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОРШЕ
10:40 18.12.2019
Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк проведет 20 декабря прием граждан в Орше.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, задать вопросы можно с 12.00 до 13.00 в филиале «Оршанские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» (ул. Владимира Ленина, 240).
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