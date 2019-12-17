ЭКОНОМИКА РБ

ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ ПРОВЕДЕТ 20 ДЕКАБРЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОРШЕ

10:40 18.12.2019 Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк проведет 20 декабря прием граждан в Орше. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, задать вопросы можно с 12.00 до 13.00 в филиале «Оршанские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» (ул. Владимира Ленина, 240).