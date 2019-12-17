В январе-ноябре 2019 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 19,8 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2018 г. в сопоставимых ценах на 2,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 16,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1648,6 тыс. тонн, молока – 6791,9 тыс. тонн, яиц – 3234,2 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,7% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 82,2% производства яиц.

Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях на 1 декабря 2019 г. составила 4,2 млн. голов, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,6 млн. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 12,4 млн. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 8,5 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 28,7 центнера кормовых единиц, из них кормов из трав – 26,9 центнера.