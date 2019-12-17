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ЭКОНОМИКА РБ


ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ ПРАКТИЧЕСКИ ИСЧЕРПАЛА СВОИ РЕЗЕРВЫ РОСТА – ПРЕМЬЕР
09:38 18.12.2019

Традиционная экономика практически исчерпала свои резервы роста, а дальнейшее развитие возможно только при создании новых производств, в том числе с привлечением иностранных инвесторов. Об этом заявил 17 декабря премьер-министр Сергей Румас на заседании президиума Совмина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, правительство рассматривало механизмы развития экономики Беларуси.

По словам Сергея Румаса, Минэкономики совместно с Нацбанком разработали план действий на 2020 год по созданию условий для развития экономики в среднесрочной перспективе. План представляет собой перечень мероприятий системного характера, направленных на создание условий для поступательного развития экономики на среднесрочном горизонте.

"В октябре текущего года глава государства подписал указ о параметрах прогноза социально-экономического развития страны на 2020 год. В документе определены ключевые показатели эффективности работы правительства и количественные ориентиры. От правительства требуется выстроить поквартальную матрицу персонифицированных задач на 2020 год, мобилизующих всю вертикаль власти на достижение конкретных результатов, а также - новация этого года - утвердить план действий по созданию условий для развития экономики на среднесрочный период. Министерством экономики разработан соответствующий проект постановления правительства", - отметил Сергей Румас.

При подготовке документа перед разработчиками была поставлена задача оптимизировать доводимые показатели и максимально их консолидировать.

"Проект постановления фактически является тем каркасом, на который будут нанизаны задачи и показатели для председателей гор- и райисполкомов, руководителей организаций", - сказал премьер-министр.

Сергей Румас обратил внимание, что постановлением будет определен исчерпывающий круг показателей, которые могут быть доведены до организаций.

"Иные показатели доводиться не должны", - подчеркнул он. В целом постановление не предполагает изменения концептуальных подходов по набору ключевых показателей.

В матрице эта задача определена только на региональном уровне, поэтому Сергей Румас предложил также обозначить такие задачи для отраслей и руководителей, отвечающих за их развитие.
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