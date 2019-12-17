В январе-ноябре 2019 года объем производства промышленной продукции в Беларуси составил в текущих ценах 103,6 млрд рублей и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 0,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе рост промпроизводства в горнодобывающей промышленности составил 0,4%, в обрабатывающей промышленности - 0,8%, в водоснабжении, сборе и обработке отходов - 2%.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем промпроизводства сократился на 0,5%.