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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В БЕЛАРУСИ СОСТАВИЛ 0,7%
09:25 18.12.2019
В январе-ноябре 2019 года объем производства промышленной продукции в Беларуси составил в текущих ценах 103,6 млрд рублей и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 0,7%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе рост промпроизводства в горнодобывающей промышленности составил 0,4%, в обрабатывающей промышленности - 0,8%, в водоснабжении, сборе и обработке отходов - 2%.
В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем промпроизводства сократился на 0,5%.
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