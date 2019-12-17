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|17.12.2019
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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 10,4% ПРОДАЖ – 8,2%
18:03 17.12.2019
За январь-октябрь 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,4%, рентабельность продаж – 8,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 ноября 2019 г. составила 16 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,4 млрд. рублей, или 14,8% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 ноября 2019 г. составила 16,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 1,1 млрд. рублей, или 6,8% от общего объема кредиторской задолженности.
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