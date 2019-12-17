За январь-октябрь 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,4%, рентабельность продаж – 8,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 ноября 2019 г. составила 16 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,4 млрд. рублей, или 14,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2019 г. составила 16,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 1,1 млрд. рублей, или 6,8% от общего объема кредиторской задолженности.