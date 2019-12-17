Из 34 особо значимых инвестиционных объектов 22 уже введены в эксплуатацию. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас на совещании у президента о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов.

Правительство работает над завершением особо значимых для страны инвестиционных проектов.

"Сейчас их 34. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 22 проекта, по 12 из них обеспечен выход на проектную мощность", - рассказал Сергей Румас, которого цитирует Аппарат Совмина.

Важнейшие инвестпроекты в Беларуси в том числе реализуются в таких областях, как автомобилестроение и металлургическая отрасль, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность, легкая промышленность, нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, энергокомплекс, строительная отрасль.

Премьер-министр отметил наличие сложностей по ряду проектов, и правительство по некоторым из них подготовило проекты соответствующих указов а. Как правило, по этим проектам требуются решения финансового характера для вывода производств на ожидаемые параметры.

В завершающей стадии находится проект по строительству завода по выпуску сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК".

"С 2018 года мы завершаем этот проект собственными силами, - напомнил премьер-министр. - В настоящее время завод находится под управлением Светлогорского ЦКК и работает устойчиво". Средняя суточная производительность находится на уровне 80% от проекта. С начала года произведено более 135 тыс. т целлюлозы с высокой степенью белизны и отвечающей всем международным стандартам. Объемы производства за год увеличились более чем вдвое, экспорт тоже в два раза, зарплата выросла на 70%, получено $48 млн валютной выручки, рентабельность продаж - 18%. Обеспечивается безопасный режим работы. "Сейчас мы работаем над загрузкой производственных мощностей в рамках стабильного технологического процесса", - добавил Сергей Румас.

По его словам, фактически объект готов к вводу в эксплуатацию: устранены замечания надзорных органов, получены шесть заключений из девяти необходимых. Чтобы завершить все процедуры и ввести завод в эксплуатацию, правительство инициирует принятие указа, проект которого внесен на рассмотрение главы государства.

В числе проблемных - проект в Добруше по выпуску мелованных и немелованных видов картона. Выработана схема его завершения отдельными пусковыми комплексами, которая была одобрена на заседании Президиума Совета министров. Сергей Румас озвучил предлагаемые решения, которые позволят обеспечить ввод в эксплуатацию в 2020 году и в 2022-м выйти на проектную мощность.

Премьер-министр также доложил, что не вышло на контрактные параметры производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов в Шклове. В настоящее время линия работает в круглосуточном режиме, но выпускает альтернативные виды продукции. Для обеспечения возможности производства бумаги-основы требуемого качества необходима доработка отдельных узлов и агрегатов. Подготовлен проект указа с мерами, позволяющими выйти на проектную мощность в 2022 году.

Еще один проблемный инвестпроект касается суконного производства. По словам премьер-министра, подготовлен проект указа о создании на площадях "Камволя" производства суконных тканей мощностью 1 млн пог.м с выходом на проектную мощность к 2024 году.

Сергей Румас отметил, что рассматривались разные варианты, но этот, по мнению правительства, является наиболее оптимальным. Рентабельность нового производства будет получена за счет более эффективного использования энергоресурсов, оптимизации управленческого и вспомогательного персонала.