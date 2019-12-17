|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ ТРЕТЬ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКА ОБЕСПЕЧИЛИ ДЕСЯТЬ КРУПНЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
16:42 17.12.2019
В Минске осуществляют деятельность 136,9 тыс. субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 58,5 тыс. организаций и 78,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 268,6 тыс. граждан.
По итогам одиннадцати месяцев текущего года в десятку крупных плательщиков столицы вошли: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», унитарное предприятие «А1», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ООО «ЕВРОТОРГ».
Данными организациями уплачено в бюджет 3,4 млрд руб., или почти треть доходов консолидированного бюджета города.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2019
Курсы в банках
на 17.12.2019
Конвертация в банках
на 17.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте