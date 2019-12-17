Во всех районах Минска с 22 по 31 декабря с 10.00 до 19.00 будут работать 213 елочных базаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», предполагаемые розничные цены в зависимости от высоты: до 1 м – от 10 до 23 руб.; до 2 м – от 12 до 28 руб.; до 3 м – от 15,9 до 32 руб.

Адреса площадок елочных базаров в административных районах Минска:

Заводской район: просп. Партизанский, 99 (площадка возле рынка); ул. Уборевича, 144А; ул. Крупская, 6; ул. Васнецова (возле почтового отделения № 107); ул. Ташкентская, 16; ул. Бачило, 14 (площадка возле ун-ма «Петровский»); ул. Варвашени, 1 (площадка за универсамом «Автозаводской»); ул. Уборевича, 60; ул. Голодеда, 15; просп. Партизанский, 56; ул. Нестерова, 49; пос. «Сосны» (площадка возле магазина ОАО «Хадокомбинат № 2»); ул. Ангарская, 36; ул. Жилуновича, 4 (универмаг «Беларусь»); ул. Ташкентская, 5 (площадка между ГП «Чижовский рынок» - «Дом Быта»); ул. Селицкого, 65; ул. Охотская, 120; ул. Уборевича (в районе 10-ГКБ), кроме стоянки ОДО «Виталюр»; ул. Голодеда, 7 (площадка возле ООО «Евроторг»; ул. Ротмистрова, 40; ул. Селицкого, 105, 107; ул. Ангарская, 10.

Ленинский район: ул. Гошкевича, д. 3; ул. Гошкевича, д. 10; ул. Денисовская, д. 8; ул. Маяковского, д. 176; ул. Маяковского, д. 184; ул. Маяковского, д. 154; ул. Маяковского, д. 18-20; ул. Малинина, д. 35а; ул. Игуменский тракт, д. 45-47; ул. Игуменский тракт, д. 16; ул. Игуменский тракт, д. 30; ул. Плеханова, д. 89; ул. Плеханова, д. 42; ул. Плеханова, д. 72; ул. Плеханова, д. 91; просп. Партизанский, д. 7; просп. Партизанский, д. 19а; просп. Рокоссовского, д. 2; просп. Рокоссовского, д. 4/1; просп. Рокоссовского, д. 11а; просп. Рокоссовского, д. 49; просп. Рокоссовского, д. 58 к.1; просп. Рокоссовского, д. 150а; просп. Рокоссовского, д. 80; пер. Рабочий, д. 5 – ул. Фабричная; ул. Судмалиса, д.18; ул. Сырокомли, д. 38; ул. Ульяновская – Красноармейская, д. 16; ул. Якубова, д. 10-14; ул. Якубова, д. 56; ул. Я. Лучины, 22 – Игуменский тракт; ул. Прушинских, 2; ул. Марата, 19 – ул. Авроровская, 8.

Московский район: ул. К. Либкнехта-Лермонтова; ул. Р.Люксембург, 163 (в районе магазина «Рублевский»); просп. Любимова, 26/1; просп. Любимова, 41; просп. им. газеты «Звязда», 40/2; просп. им. газеты «Звязда», 33; просп. им. газеты «Правда», 20; просп. газеты «Правда», 40; пересечение просп. им. газеты «Правда» и ул. Голубева ; ул. Уманская, 55; ул. Алибегова, 3; ул. Алибегова, 13а; ул. Белецкого, 28; ул. Есенина, 12; ул. Есенина-Космонавтов (остановочный пункт «Малиновка-1»); ул.Космонавтов, 27; ул. Громова-Есенина; ул. Минина, 18 (возле магазина); ул. Н.Орды, 36; ул. Рафиева-Есенина (возле поликлиники №25); ул. Рафиева, 5; ул. Слободская-Рафиева (в районе дома № 100); ул. Слободская, 9; ул. Слободская, 47; ул. Слободская, 73а; ул. Слободская, 95; ул. Слободская, 135; перекресток ул. Железнодорожная, 44 и ул. Разинская; ул. Я Чечота, 23; остановочный пункт «ул. Некрашевича» (в сторону ул. Семашко); ул. Я.Чечота, 7; пр.Газеты «Правда», 24а; ул. К.Либкнехта, 106-108; ул. Гурского – ул. Я. Брыля, 30; ул. Тышкевичей, 12.

Октябрьский район: ул. Воронянского, конечная остановка автобусов; ул. Слонимская; ул. Жуковского, 10/1; пл. Казинца; ул. Асаналиева, 40; ул. Кижеватова, 72; ул. Барамзиной (микрорайон Сокол); ул. Чкалова, 7; ул. Корженевского, 2А; ул. Германовская, 19.

Советский район: ул. Мирошниченко, 3; ул. Гамарника, 16; ул. Сурганова, 50; ул. Золотая Горка, 12; ул. Сурганова, 63 (пл.Бангалор); ул. В.Хоружей, 8; ул. Кольцова, 32; Логойский тракт, 7; ул. Леонида Беды, 19; ул. М. Богдановича, 76.

Партизанский район: ул. Долгобродская, 3 – центральный базар; ул. Филимонова,8; ул. Столетова-2-й пер. Багратиона; ул. Пулихова, 21; ул. Карвата (между домами №9 и №17); ул. Фроликова, 8 (возле киоска РУП «Белсоюзпечать»); ул. Связистов, 10; ул. Солтыса, 60; ул. Солтыса, 189; ул.Андреевская, 11; ул. Буденного, 16а; ул. Багратиона, 70.

Первомайский район: ул. Калиновского, 55 (автостоянка); ул. Я. Коласа, 48-50; ул. Гинтовта, 12; ул. Острошицкая, За (со стороны дома № 5); ул. Славинского, 45; ул. Славинского, 1/4; ул. Калиновского, 72; ул. Волгоградская, 45; Логойский тракт, 36; ул. Карбышева, 13/1; ул. Гуртьева, 7-9; ул. Героев 120-й дивизии, 15 (ГДО); ул. Козлова, 35; ул. Основателей, остановка КЭЧ; ул. Руссиянова, 1; ул. Филимонова, 45; ул. Никифорова, 3; ул. Толбухина, 12; ул. Почтовая, 8; Калиновского, 66.

Фрунзенский район: ул. Лобанка, 94; ул. Одинцова, 20; просп. Пушкина, 37; ул. Шаранговича, 34; ул. Лобанка, 109; ул. Кунцевщина, 28; ул. Кунцевщина, 37; ул. Сухаревская, 15; ул. Бурдейного, 6 (территория рынка «Западный»); ул. Дунина-Марцинкевича (парковка около ТЦ «Тивали»); ул. Брикета, 2; ул. Жиновича, 1; ул. Мазурова, 2; ул. Лещинского, 1; ул. Кальварийская, 24; ул. Шаранговича; ул. Сухаревская, 26; просп.Пушкина, 63; ул. Колесникова, 18; ул. Притыцкого, 8; ул. Лынькова, 99 (четная сторона); ул. Жиновича, 7; проспект Пушкина, 28; ул. Одинцова, 65; просп.Пушкина, 79; ул. Д.Марцинкевича, 11 (территория рынка); ул. Налибокская, 1; ул. Кунцевщина, 19; ул. Казимировская, 35 (остановка); ул. Жиновича, 20; ул. Лобанка, 26; ул. Горецкого, 2; ул. Матусевича, 75 (остановка); ул. Сухаревская, 33; ул. Бурдейного, 15; ул. Налибокская, 36; ул. Одинцова, 14/1; ул. Неманская, 47; ул. Каменногорская, 8; ул. Голубка, 2; ул. Неманская, 36; ул. Бельского, 53; ул. П.Глебки, 5; ул. Налибокская, 39; просп. Пушкина, 8; ул. Притыцкого, 93; ул. Притыцкого, 140; ул. Казимировская, 6; ул. Глебки, 120; ул. Каменногорская, 118; ул. Сухаревская, 1; ул. П.Глебки, 2; ул. Сухаревская, 31; ул. Ольшевского, 1.

Центральный район: ул. Заславская (со стороны просп. Машерова); ул. Заславская (со стороны ул. Мельникайте); ул. Каховская, 31 (у кинотеатра «Киев»); б. Шевченко - ул. Осипенко; ул. Старовиленский тракт, 26; ул. Радужная, 6-8; ул. М.Танка (около м-на ЗАО «ХК «Пинскдрев»); ул. Орловская (2-е кольцо); ул. Киселева, 10 (троллейбусное депо); ул. Кропоткина, 44; ул. Червякова, 2; ул. Л.Украинки, 12/1; ул. Орловская, 66; ул. Орловская, 39; ул. Будславская, 2 (около м-на «Беларусич»); ул. Л.Украинки, 22 (на территории автостоянки); ул. Тарханова, 9.