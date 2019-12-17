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ЭКОНОМИКА РБ


ТВИННИНГ-ПРОЕКТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ НКА ПРЕЗЕНТУЮТ В МИНСКЕ
15:41 17.12.2019

Проект Твиннинг (Twinning) «Укрепление потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством» презентуют 17 декабря в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, Национальное кадастровое агентство Госкомимущества стало второй после Нацбанка государственной структурой в Беларуси, которая включена в программу сотрудничества Евросоюза Twinning. Бюджет проекта составляет 1,05 млн евро, срок реализации – два года. Партнерами выбраны Испания и Нидерланды.

Твиннинг – это достаточно новая форма прямого сотрудничества между органами власти государств – членов Европейского союза и Беларуси. Она предусматривает передачу прогрессивного опыта органов государственного управления стран – членов ЕС их белорусским партнерам.

Цель проекта Твиннинг «Укрепление потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством» – укрепление потенциала управления геопространственными данными и обеспечение их интероперабельности Национального кадастрового агентства, что позволит в дальнейшем расширить возможности Национального кадастрового агентства Госкомимущества в рациональном и эффективном управлении пространственными данными в соответствии с принципами функциональной совместимости.

Настоящий проект международной технической помощи был одобрен постановлением Совета министров Беларуси №760 от 13 ноября 2019 года. Координация и контроль за его реализацией возложены на Государственный комитет по имуществу Беларуси.
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