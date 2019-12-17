Генеральная прокуратура по результатам проверок предприятий нефтяной, газовой и химической отрасли внесла председателю концерна «Белнефтехим» представление, в котором потребовала принять соответствующие меры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в системе концерна в 2017 году выявлено 26 преступлений против интересов службы, 2018 году – 22, за 10 месяцев 2019 года – 13. Большинство таких противоправных деяний связано со взяточничеством за лоббирование интересов коммерческих структур в ходе процедур закупок.

Среди привлеченных к уголовной ответственности – бывшие генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба», заместитель генерального директора ОАО «Нафтан», заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Белшина», иные должностные лица.

Система владельческого надзора в концерне в ряде случаев не обеспечивала эффективную защиту экономических интересов государства, создавала предпосылки для коррупционных правонарушений.

Установлены факты, когда представители государства – работники концерна получали в подчиненных организациях вознаграждения. Так, в ОАО «Белшина» представителям государства – отдельным работникам концерна выплатили средства при отсутствии у завода чистой прибыли за I квартал 2018 года.

Аналогичные нарушения вскрыты при выплате ОАО «Завод горного воска» вознаграждения некоторым лицам концерна в 2017-2018 годах.

Примечательно, что несмотря на явные несоответствия законодательству, концерн утверждал отчеты представителей государства.

Необоснованно полученные деньги возмещены.

В подчиненных организациях не всегда оформляли письменные обязательства о соблюдении государственными должностными лицами антикоррупционных ограничений, а при отобрании таких обязательств – не контролировали их соблюдение.

Как пример – ряд сотрудников ОАО «Могилевхимволокно» с нарушением закона длительное время занимался предпринимательской деятельностью.

При учете рабочего времени сотрудников зафиксированы факты сообщения фиктивных сведений.

В частности, мастер АЗС Слоним РДУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» в табелях учета рабочего времени подчиненного ему оператора заправочной станции проставлял якобы отработанные ей часы в дни, когда та фактически находилась в Польше. По этому факту организована доследственная проверка.

В ходе проверок вскрыты случаи, когда предприятия не выполняли решения комиссии концерна по противодействию коррупции, не принимали меры к устранению нарушений, допущенных в процессе закупок.

Одним из следствий такой ситуации стали возбужденные прокурорами уголовные дела.

Прокуратура Гродненской области в августе 2019 года возбудила уголовное дело в отношении члена конкурсной комиссии предприятия – заместителя главного механика ОАО «Гродно Азот», который получил взятку за содействие и покровительство частной структуре при ее участии в закупках.

При планировании антикоррупционных мероприятий работа комиссий концерна и подчиненных ему организаций носила явно формальный характер.

Изучение отраслевой программы по борьбе с коррупцией и профилактике нарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений, на 2017-2019 годы показало, что ее отдельные мероприятия дублировали нормы законодательства и были связаны с должностными обязанностями работников. По этой причине они не нуждались в планировании.

В то же время одно из мероприятий, предусмотренных программой, необоснованно ограничивало в трудоустройстве и кадровых перестановках ряда работников, чем нарушались их конституционные права при отсутствии к тому законных оснований.

В нарушение ст.43 закона «О борьбе с коррупцией» руководители подчиненных концерну организаций скрывали от компетентных органов информацию о коррупционных проявлениях.

Прокуратура Могилевской области установила, что администрация РДУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» не сообщила о хищении более 500 литров топлива на АЗС №1 в Могилеве в марте 2019 года. После служебной проверки часть топлива списали, а стоимость оставшегося количества удержали с работников автозаправочной станции.

По поручению прокуратуры организована проверка в порядке уголовно-процессуального закона.

Генеральная прокуратура потребовала от концерна принять меры к исключению коррупционных рисков в договорной работе и при проведении закупок; наладить надлежащую деятельность представителей государства в органах управления хозяйственных обществ; привлечь к ответственности должностных лиц концерна и подчиненных организаций, которые не соблюдали антикоррупционное законодательство.

В концерне приняли конкретные меры к устранению нарушений антикоррупционного законодательства, привлекли к дисциплинарной и материальной ответственности более 35 работников подчиненных организаций, из которых 14 перевели на нижестоящие должности.

Устранение недостатков концерном продолжается и взято прокуратурой на контроль.

Соответствующая информация и копия представления направлены в Совет министров для сведения.