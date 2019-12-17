ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ПОДРОС НА 1%

15:31 17.12.2019 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт (ВРП) Минска за январь-ноябрь 2019 г. в текущих ценах составил 32,5 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах это на 1% больше к уровню января-ноября 2018 г.