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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ПОДРОС НА 1%
15:31 17.12.2019
Согласно первой оценке, валовой региональный продукт (ВРП) Минска за январь-ноябрь 2019 г. в текущих ценах составил 32,5 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах это на 1% больше к уровню января-ноября 2018 г.
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