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ЭКОНОМИКА РБ


БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ В БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ
14:59 17.12.2019

Биометрические документы могут появиться в Беларуси в 2021 году. Об этом в интервью газете «На страже» рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

По его словам, в нынешнем году департамент совместно с управлениями по гражданству и миграции продолжил проведение организационно-технических мероприятий по подготовке к внедрению биометрических технологий в национальные документы. Для того чтобы система функционировала, необходимы иные подходы к обслуживанию населения, новый комплекс защиты информации, более совершенные требования по обеспечению безопасности сведений.

«При обследовании помещений наших подразделений обращали внимание на уровень освещенности, наличие каналов связи, возможности установления техники для снятия биометрических данных и открытия центров обслуживания населения. Многое сделано по совершенствованию законодательства и подготовке проекта указа президента об ID-карте и биометрическом паспорте. Продолжилось сотрудничество с Министерством связи и информатизации, чтобы общими усилиями сделать идентификационную карту полноценным документом, удостоверяющим личность», – сказал А. Бегун.

Карта будет содержать электронную цифровую подпись. Благодаря ей ID-карту можно будет свободно применять в рамках электронного правительства, а также использовать для получения дистанционных услуг.

Для внедрения таких документов потребовалось больше времени, чем предполагалось. Разработчику еще необходимо отладить механизмы, связанные с цифровой подписью, доступом к директории открытых ключей Международной ассоциации авиаперевозчиков. Поэтому начало опытной эксплуатации отложено на шесть месяцев.

«Запуск кампании, планировавшийся на 1 января 2020-го, переносится на год. За это время завершим подготовку помещений в территориальных подразделениях, установим там новейшие аппаратно-программные комплексы, протестируем их и обучим сотрудников. Так отладим работу по сбору, направлению, персонализации и выдаче документов нового образца», – отметил А. Бегун.
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