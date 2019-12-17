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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
14:42 17.12.2019
Администрация СЭЗ «Минск» зарегистрировала 15 резидента СЭЗ «Минск» в 2019 году.
Как сообщает сайт СЭЗ, компания ОАО «Белагромаш» будет реализовывать свой инвестиционный проект в Молодечно, на территории Молодечненского завода металлоконструкций. В рамках инвестпроекта «Создание производства железнодорожных контейнеров в СЭЗ «Минск» предприятие планирует организовать производство специализированных стальных контейнеров для транспортировки конкретных грузов.
Инновационный дизайн контейнеров позволит увеличить скорость погрузки/разгрузки товаров благодаря возможности поднятия загруженного контейнера с одного на другой вид транспорта, например, с железнодорожной платформы на автомобильную платформу или наоборот. Кроме того, снизятся расходы на упаковку и увеличится безопасность перевозки грузов.
Основным заказчиком контейнеров является иностранная компания, поэтому новое производство будет максимально экспортно ориентированным.
Будет создано не менее 130 рабочих мест.
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